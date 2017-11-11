محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون صنعاء - سبأ :

رفض تحالف العدوان السعودي رفع الحظر الجوي وإعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان رفض إعادة استئناف الرحلات الجوية يوم غدا الأحد لمطاري عدن وسيئون بعد أن كان وعد باستئنافها.



وأشار إلى أن تحالف العدوان لا يهمه الأوضاع الإنسانية التي تتفاقم كل يوم خاصة للمرضى وكذا تزايد حالات الوفاة جراء الحظر الجوي بسبب عدم التمكن من السفر للخارج للعلاج.



وأوضح أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تفاجأت اليوم بعدم الموافقة من قبل تحالف العدوان باستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين.



وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد جاهزية المطارات اليمنية وفقا للمعايير والشروط الدولية التي حددتها منظمة الايكاو.

سبـأ [11/نوفمبر/2017]سبـأ