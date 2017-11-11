محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استهداف تجمعات وتحصينات للعدو في نجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث بالسديس والشرفة في نجران .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في سلاطح وذو رعين الغربية ، لافتاً إلى أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الشبكة .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي قايم زبيد والدخان بجيزان ، كما استهدفت تجمعات أخرى لهم بقرية مجازة في عسير .

سبـأ [11/نوفمبر/2017]سبـأ