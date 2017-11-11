ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:57:52م
المجلس السياسي الأعلى يقر بقاء الحكومة في إنعقاد دائم لمعالجة آثار إعلان العدوان إغلاق المنافذ
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
آخر الأخبار:
تنظيم التصحيح يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة الاثنين المقبل
استهداف تجمعات وتحصينات للعدو في نجران وجيزان وعسير
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استهداف تجمعات وتحصينات للعدو في نجران وجيزان وعسير
[11/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث بالسديس والشرفة في نجران .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في سلاطح وذو رعين الغربية ، لافتاً إلى أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الشبكة .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي قايم زبيد والدخان بجيزان ، كما استهدفت تجمعات أخرى لهم بقرية مجازة في عسير .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تنظيم التصحيح يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة الاثنين المقبل
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين إغلاق المنافذ
قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان واستهداف تجمعات لهم في صرواح بمأرب
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في كهبوب بلحج
تفقد سير عملية بيع المشتقات النفطية بصنعاء
طيران العدوان يشن ثماني غارات على مديرية نهم
مدير التوجيه المعنوي يسخر من تصريحات قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تدين إغلاق المنافذ وتحذر من التداعيات
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
[11/نوفمبر/2017]
اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين
[11/نوفمبر/2017]
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين إغلاق المنافذ
[11/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثماني غارات على مديرية نهم
[11/نوفمبر/2017]
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تدين إغلاق المنافذ وتحذر من التداعيات
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by