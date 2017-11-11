محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين صنعاء - سبأ :

أكد الاتحاد العام لشباب اليمن مشاركته في المسيرة الكبرى التي دعا إليها المجلس السياسي الأعلى يوم الاثنين المقبل للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاقه كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية .



ودعا اتحاد شباب اليمن في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه كافة المنظمات والمبادرات الشبابية إلى المشاركة الفاعلة في هذه التظاهرة و تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الغاشم .



وأدان البيان جرائم العدوان السعودي الغاشم بحق الشعب اليمني وآخرها قصف الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء في تحدٍ صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية .



وأشار البيان إلى أن إغلاق تحالف العدوان جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية جريمة بحق الإنسانية في اليمن حيث تعرض الملايين لمخاطر المجاعة وانتشار الأمراض و تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .



كما دعا البيان قوى الخير والسلام في العالم للضغط على قوى العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار الذي تفرضه على الشعب اليمني وتزداد حدته يوما بعد يوم في ظل صمت دولي غير مسبوق .





سبـأ [11/نوفمبر/2017]سبـأ