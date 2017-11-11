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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:47:54م
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  محلي
تفقد سير عملية بيع المشتقات النفطية بصنعاء
[11/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

واصلت اللجنة الرقابية على بيع المشتقات النفطية بفرع شركة النفط بصنعاء أعمالها الميدانية للرقابة على عملية البيع في عدد من محطات الوقود .

و أكد نائب مدير الفرع رئيس اللجنة نصر الرويشان توفر كميات كبيرة من المشتقات النفطية في المحطات ، لافتاً إلى استمرار النزول الميداني للرقابة على المحطات و منع أي احتكار أو التلاعب بالأسعار .

وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات سواء من قبل المندوبين الذي تم تعيينهم للرقابة على بيع المشتقات النفطية أو أصحاب المحطات ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

سبـأ
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