تفقد سير عملية بيع المشتقات النفطية بصنعاء

صنعاء - سبأ :

واصلت اللجنة الرقابية على بيع المشتقات النفطية بفرع شركة النفط بصنعاء أعمالها الميدانية للرقابة على عملية البيع في عدد من محطات الوقود .

و أكد نائب مدير الفرع رئيس اللجنة نصر الرويشان توفر كميات كبيرة من المشتقات النفطية في المحطات ، لافتاً إلى استمرار النزول الميداني للرقابة على المحطات و منع أي احتكار أو التلاعب بالأسعار .



وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات سواء من قبل المندوبين الذي تم تعيينهم للرقابة على بيع المشتقات النفطية أو أصحاب المحطات ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

[11/نوفمبر/2017]سبـأ