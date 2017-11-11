ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:47:54م
المجلس السياسي الأعلى يقر بقاء الحكومة في إنعقاد دائم لمعالجة آثار إعلان العدوان إغلاق المنافذ
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
آخر الأخبار:
قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان واستهداف تجمعات لهم في صرواح بمأرب
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في كهبوب بلحج
تفقد سير عملية بيع المشتقات النفطية بصنعاء
طيران العدوان يشن ثماني غارات على مديرية نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مدير التوجيه المعنوي يسخر من تصريحات قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية
[11/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

سخر مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي من تصريحات قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية أمس بأن الصاروخ الذي أطلق على مطار الملك خالد بالرياض هو صاروخ إيراني الصنع وأطلق بخبرات إيرانية.

وأكد مدير دائرة التوجيه المعنوي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصاروخ بركان 2 الذي أصاب هدفه في مطار الملك خالد بدقة عالية هو صاروخ روسي نوع أسكود تم تطويره وتحديثه في وحدة التصنيع والتطوير العسكرية بخبرات عسكرية يمنية طورته ووجهته صوب هدفه بمهارة عالية ولا علاقة لإيران به مطلقا.

واعتبر العميد المهدي أن ما ورد من تصريحات وإن جاءت في إطار التضليل الإعلامي ومحاولات التقليل من حجم وكفاءة القدرات والخبرات اليمنية في تصنيع وتطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية التي أثبتت قدرتها الفائقة في إصابة أهدافها فإنها تأتي في إطار مساعي حفظ ماء الوجه بعد أن فشلت المنظومة الدفاعية للمملكة والتي تم شرائها بأكثر من أربعين مليار دولار في اعتراضه وتدميره.

وقال " بعد أن فشلت المنظومة الدفاعية السعودية التي تم شرائها من أمريكا وفرنسا ولمرات عديدة من اعتراض الصواريخ الباليستية اليمنية حاولت قيادة النظام السعودي تبرير ذلك الفشل والتسويق والتبرير بان الصواريخ إيرانية الصنع ولها مقدرة عالية على التشويش على الرادارات والوصول لأهدافها بدقة عالية".

وأضاف "بالنسبة للقيادة الفرنسية والأمريكية لم يعد أمامها من خيار إلا تأكيد اتهامات ومغالطات النظام السعودي في محاولات لاستخدام هذه الورقة وتوظيفها في الصراع القائم مع إيران حول البرنامج النووي وللتغطية على فشل منظوماتها في اعتراض الصواريخ وابتزاز قيادة النظام السعودي لبيعه منظومات دفاعية أحدث من المنظومات السابقة".

وأوضح العميد المهدي أن الصواريخ الباليستية اليمنية كشفت هشاشة وفشل المنظومة الدفاعية السعودية ما جعل قيادة النظام السعودي تسعى لشراء منظومة الدفاع الروسية s400.

وأكد أن المنظومة الصاروخية الباليستية اليمنية هي منظومة دفاعية ولا يوجد أية نوايا لتوجيه ضربات صاروخية هجومية على الرياض أو أبو ظبي أو غيرها وان ما يتم إطلاقه من صواريخ باليستية يأتي في إطار حق الرد المشروع على العدوان والتي ستبقى مستمرة باستمراره.

واختتم العميد المهدي تصريحه بالقول " وإذا كان النظام السعودي يحارب إيران في اليمن كما يزعم فنقول له عد إلى الجغرافيا لترى أين موقع ايران وأين موقع اليمن الذي يسعى لقتل أطفاله وأهله ليل نهار تحت مبرر حرب إيران فليعلنها صريحة إذا كان يجرؤ وليوجه طائراته وتحالفه الوهمي لحرب إيران مادام أنه يخشاها ويرتعب منها أما أبناء اليمن فلن يوهن عزمهم أي تهديد أو وعيد".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان واستهداف تجمعات لهم في صرواح بمأرب
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في كهبوب بلحج
تفقد سير عملية بيع المشتقات النفطية بصنعاء
طيران العدوان يشن ثماني غارات على مديرية نهم
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تدين إغلاق المنافذ وتحذر من التداعيات
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
الثروة السمكية تدين إستهداف تحالف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
مسيرة بالجوف للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ
تكريم أوائل الجمهورية للمرحلتين الثانوية والأساسية بمدرسة هائل سعيد بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثماني غارات على مديرية نهم
[11/نوفمبر/2017]
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تدين إغلاق المنافذ وتحذر من التداعيات
[11/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[11/نوفمبر/2017]
الثروة السمكية تدين إستهداف تحالف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
[11/نوفمبر/2017]
مسيرة بالجوف للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by