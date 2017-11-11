محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الثروة السمكية تدين إستهداف تحالف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الثروة السمكية المجزرة المروعة التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الصيادين في جزيرة البضيع بمديرية اللحية محافظة الحديدة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الصيادين.



وطالبت وزارة الثروة السمكية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني بصورة عامة والصيادين بوجه خاص من إستهداف ممنهج من قبل تحالف العدوان والعمل على إيقاف استهداف الصيادين في منطقة البحر الأحمر.



ودعت الوزارة الصليب الأحمر إلى التدخل لإنتشال جثث الشهداء وإنقاذ حياة الصيادين الجرحى العالقين في الجزيرة .



وأكدت أن استمرار تحالف العدوان في إستهداف الصيادين تسبب في حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، مخلفا أوضاع إنسانية كارثية .

سبـأ [11/نوفمبر/2017]سبـأ