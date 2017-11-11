محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة بالجوف للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ الجوف - سبأ :

نظم أبناء مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف اليوم مسيرة للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على الشعب اليمني.



واستنكر المشاركون في المسيرة مجازر العدوان التي إرتكبها مؤخرا بمحافظتي حجة وصعدة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين .. منددين بإغلاق تحالف العدوان للمنافذ اليمنية .



وأكدوا أن تمادي العدوان في إرتكاب الجرائم وفرض الحصار لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وصلابة في مواجهة العدوان وهمجيته .. داعيين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لفتح المنافذ اليمنية وإنقاذ أرواح ملايين من أبناء الشعب اليمني المحاصر.

سبـأ [11/نوفمبر/2017]سبـأ