محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم أوائل الجمهورية للمرحلتين الثانوية والأساسية بمدرسة هائل سعيد بالحديدة الحديدة - سبأ :

كرم وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم بمدرسة هائل سعيد أنعم اليوم الطالبات الحاصلات على مراتب متقدمة في قائمة أوائل الجمهورية للثانوية وأوائل المحافظة للمرحلة الأساسية للعام الدراسي 2016-2017م.



حيث تم تكريم الطالبة ندى منصور عبده يحيى واصل الحاصلة على الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية القسم الأدبي بمعدل " 95.25 بالمائة والطالبة رهام عادل عزي مقبل على الترتيب التاسع للمرحلة الأساسية على مستوى المحافظة والطالبة خيرية أحمد صغير على الترتيب العاشر، بالجوائز العينية والمبالغ المالية.



وفي التكريم الذي حضره مدير الإدارة التعليمية بمديرية الحوك إبراهيم عمر عييد .. هنأ الوكيل قحيم الطالبات المتفوقات بحصولهن على مراتب عليا في الشهادة العامة الأساسية والثانوية العامة وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار.



وأشاد بجهود إدارة المدرسة بقيادة مديرة المدرسة التربوية منى العاقل وكافة العاملين في المدرسة من إداريات ومدرسات لما قدمنه ويقدمنه في سبيل التحصيل العلمي للطالبات.



تخلل الحفل فقرات إنشادية وأدبية قدمتها طالبات المدرسة.

سبـأ [11/نوفمبر/2017]سبـأ