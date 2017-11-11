محافظ البيضاء يدشن توزيع البطائق السلعية للمعلمين [11/نوفمبر/2017] البيضاء - سبأ:

دشن محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم توزيع البطائق السلعية للمعلمين والتربويين الخاصة بالمواد الغذائية.



واطلع المحافظ المنصوري خلال التدشين على مخازن المواد الغذائية المتوفرة وكمياتها وأنواعها، واستمع من مدير مكتب التربية والتعليم محمد الزلاف إلى شرح حول إجراءات توزيع البطائق السلعية على سبعة آلاف وثلاثمائة معلما وتربويا بمكتب التربية وكذا استلام المواد الغذائية من مركزي الهبة بمدينتي البيضاء ورداع.



وثمن المحافظ المنصوري صمود الكادر التربوي والتعليمي في مواجهة العدوان والحصار وإفشال مخططاته الرامية تعطيل العملية التعليمية.



وأكد أهمية البدء في صرف المواد الغذائية للمعلمين بما يسهم من تخفيف معاناتهم والقيام بواجبهم ومهامهم .. لافتا إلى أن إنجاح العملية التعليمية يتطلب تضافر جهود شركاء العملية التعليمية.

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