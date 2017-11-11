ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:21:06م
المجلس السياسي الأعلى يقر بقاء الحكومة في إنعقاد دائم لمعالجة آثار إعلان العدوان إغلاق المنافذ
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
آخر الأخبار:
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
الثروة السمكية تدين إستهداف تحالف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
مسيرة بالجوف للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المدن التاريخية تستنكر إمعان العدوان في إستهداف تراث صنعاء القديمة وتجدد مناشدتها لليونسكو تحمل مسؤوليتها تجاه التراث اليمني
[11/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
جددت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نداءاتها ومناشداتها للمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه إنقاذ التراث المعماري اليمني مما يتعرض له جراء غارات تحالف دول العدوان، وآخرها استهدافه وللمرة السادسة مباني في مدينة صنعاء القديمة المسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي.

  وأدانت بشدة مواصلة العدوان السعودي الأمريكي لهجماته المتكررة والهادفة لتدمير المُدن التاريخية اليمنية واستهداف خصوصيتها التاريخية وتراثها الإنساني الفريد.

   واستنكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا العدوان الذي تتعرض له المباني التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، واستهدافه لها وللمرة السادسة منذ بداية العدوان، وآخرها تدمير منزلين تقليديين بالكامل في حارة الصعدي وكذلك المباني التاريخية في حي باب اليمن بمدينة صنعاء القديمة - ليلة الأمس ونتج عنه تدمير المنزلين بالكامل وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من المباني التاريخية وملحقاتها.

  ونوهت الهيئة بتكرار نداءاتها ومناشداتها للمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث؛ إلا أن هذه النداءات لم تلق تفاعل من المنظمات الدولية المعنية.

   وقالت الهيئة: لقد تكررت نداءاتنا ومناشداتنا للمنظمات المختصة بالحفاظ على التراث وفي مقدمتها منظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي لإنقاذ التراث المعماري في اليمن الذي تدمره دول تحالف العدوان تحت سمع وبصر العالم دون أن تجد نداءاتنا آذنا صاغية أو عقولا واعية بهذه الخسارة الفادحة في الكنوز الثمينة للذاكرة الإنسانية في اليمن.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
الثروة السمكية تدين إستهداف تحالف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
مسيرة بالجوف للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ
تكريم أوائل الجمهورية للمرحلتين الثانوية والأساسية بمدرسة هائل سعيد بالحديدة
محافظ البيضاء يدشن توزيع البطائق السلعية للمعلمين
الماجستير بإمتيار للباحث مصطفى جامل في إدارة الأعمال
اجتماع لمصلحة الجمارك والغرفة التجارية يؤكد أن إغلاق المنافذ إبادة جماعية لليمنيين
المجلس السياسي الأعلى يقر بقاء الحكومة في إنعقاد دائم لمعالجة آثار إعلان العدوان إغلاق المنافذ
الأمم المتحدة : إستمرار إغلاق التحالف السعودي للمعابر اليمنية سيؤدي إلى أكبر مجاعة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[11/نوفمبر/2017]
الثروة السمكية تدين إستهداف تحالف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
[11/نوفمبر/2017]
مسيرة بالجوف للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإغلاق المنافذ
[11/نوفمبر/2017]
المدن التاريخية تستنكر إمعان العدوان في إستهداف تراث صنعاء القديمة وتجدد مناشدتها لليونسكو تحمل مسؤوليتها تجاه التراث اليمني
[11/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على الخوخة بالحديدة
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by