المنتخب الوطني الأول يجري تمرينه الأول في دوشنبيه استعداداً لمواجهة طاجيكستان [11/نوفمبر/2017] دوشنبيه - سبأ:

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم تمرينه الأول في عاصمة طاجيكستان "دوشنبيه" استعدادا لمواجهة مضيفه الطاجيكي الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



ووصلت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم إلى دوشنبيه قادمة من العاصمة المصرية القاهرة التي خاض فيها معسكراً خارجياً بدأه منتصف أكتوبر الماضي إستعداداً للمباراة الهامة التي ستجمعه مع منتخب طاجيكستان الثلاثاء المقبل.



وخاض المنتخب الوطني في معسكره بالقاهرة، ثلاث مباريات ودية مع فرق مصرية خسر جميعها، حيث بدأها بخسارة ثقيلة من فريق الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، تلاها خسارته من الفريق الرديف للزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم خسارته بهدف دون رد من فريق إتحاد الشرطة أحد فرق دوري الدرجة الثانية في مصر.



ويطمح المنتخب الوطني للفوز على نظيره الطاجيكي بغية الإنفراد بالمركز الثاني للمجموعة والاقتراب أكثر من التأهل لنهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخ كرة القدم اليمنية.



ويتساوى منتخبا اليمن وطاجيكستان في الرصيد حيث يمتلك كلا منهما ست نقاط مع أفضلية فارق المواجهات للمنتخب الوطني والتي وضعته ثانياً خلف المتصدر منتخب الفلبين (8نقاط).



ووفقاً لنظام المسابقة يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا التي ستحتضنها الإمارات مطلع العام 2019.



وقبل بدء الحصة التدريبية اليوم، حث النائب الأول لرئيس الإتحاد اليمني العام لكرة القدم رئيس بعثة المنتخب، حسن باشنفر، اللاعبين على الإستفادة من الوصول المبكر إلى طاجيكستان بهدف التعود على الطقس والدخول أكثر في أجواء المباراة.



وطالب الجميع ببذل أقصى الجهود في هذه المباراة المفصلية التي ستضع قدماً للمنتخب في النهائيات الآسيوية في حال فوزه.



من جانبه شدد مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، المدرب الإثيوبي أبرهام مبراتو، على ضرورة مضاعفة التركيز والانضباط خلال الثلاثة الأيام المتبقية للمباراة.



وأكد أن الفوز يتطلب من جميع اللاعبين الاحساس بالمسئولية والدخول في أجواء المباراة منذ وصولهم إلى طاجيكستان.



إلى ذلك انضم إلى صفوف المنتخب الوطني اللاعبون الثلاثة المحترفون عبدالواسع المطري وأيمن الهاجري ومحسن قراوي، وذلك خلال توقف بعثة المنتخب "ترانزيت" في مطار اتاتورك بتركيا، فيما سينضم المحترف أحمد السروري إلى المنتخب بعد غد الاثنين.

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