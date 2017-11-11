محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أوضاع ونشاط مؤسسة المياه بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

ناقش إجتماع بمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، أوضاع ونشاط المؤسسة.



وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات التي تواجه مؤسسة المياه بالأمانة والسبل الكفيلة بمعالجتها لتوفير خدمات المياه للمواطنين بصوره مستمرة وكذا خدمة الصرف الصحي وخاصة في ظل شحة الموارد والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



واستعرض الإجتماع الجوانب المتصلة بتوفير مياه الشرب لسكان العاصمة وخاصة مع إرتفاع أسعار بيع مالكي محطات المياه والوايتات بمديريات الأمانة وإستغلالهم.



وشدد أمين عام محلي أمانة العاصمة على قيادة مؤسسة المياه عمل تسعيره واضحة لبيع الماء من الآبار والمحطات وإلزام كافة الآبار والمحطات العامة والخاصة في مختلف المديريات للبيع بموجب هذه التسعيرة وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين.



ووجه قيادة المؤسسة بمتابعة وتكليف فرق من العاملين للنزول الميداني المستمر للرقابة على الآبار والمحطات والتزامها بالبيع وفقا لآلية تسعيرة المؤسسة.



وأكد جمعان أهمية الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بإعتبار ذلك من أولويات السلطة المحلية لتخفيف معاناتهم اليومية التي تسبب بها العدوان منذ ما يقارب من ثلاثة أعوام.



من جانبه أكد القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه بالأمانة المهندس محمد مداعس إستمرار قيادة وعمال وموظفي المؤسسة في تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بما يسهم في تخفيف الأعباء على سكان الأمانة.



وثمن جهود ودعم السلطة المحلية بالأمانة للمؤسسة خلال الفترات الماضية في مختلف الجوانب والظروف الصعبة التي مرت بها .. داعيا كافة المنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم للمؤسسة نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها.



حضر الإجتماع وكيل أمانة العاصمة المساعد للقطاع المالي وتنمية الموارد ناجي القوسي وعدد من قيادة وموظفي المؤسسة.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ