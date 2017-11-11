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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:21:06م
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  رياضة
ماركيز أول المنطلقين في أخر سباقات الموسم للدراجات
[11/نوفمبر/2017]
بلنسية -سبأ :
أصبح الاسباني مارك ماركيز متسابق هوندا في وضع مثالي لإحراز لقبه الرابع في بطولة العالم للدراجات النارية في خمس سنوات بعد حصوله على مركز أول المنطلقين في آخر سباقات الموسم في بلنسية غدا الأحد بينما احتل منافسه الوحيد أندريا دوفيتسيوزو المركز التاسع.

وانتزع الإسباني البالغ عمره 24 عاما، الذي يحتاج لاحتلال المركز 11 فقط من أجل التتويج، المركز الأول في التجارب التأهيلية للمرة الثامنة هذا الموسم رغم تعرضه لحادث في الجزء الأخير من التجارب.

وكان الزمن الذي حققه وهو دقيقة واحدة و29.897 ثانية أسرع بفارق 0.349 ثانية من الفرنسي يوهان زاركو متسابق تيك3 ياماها فيما احتل أندريا ايانوني من فريق سوزوكي المركز الثالث.

كما تعرض الاسباني خورخي لورينزو، بطل العالم ثلاث مرات وزميل دوفيتسيوزو في دوكاتي، لحادث في التجارب التأهيلية ليحتل المركز الرابع.

ويتقدم ماركيز بفارق 21 نقطة على دوفيتسيوزو قبل السباق الأخير.



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