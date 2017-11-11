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تنفيذي صعدة يدين جرائم العدوان وإغلاق المنافذ اليمنية
[11/نوفمبر/2017]
صعدة -سبأ:
أدان المكتب التنفيذي بمحافظة صعدة الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة منطقة هران بحجة وجريمة الصيادين بالحديدة وإستمرار غاراته الإجرامية على الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء.

واستنكر تنفيذ صعدة في إجتماعة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض إغلاق تحالف العدوان للمنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية ومنع دخول الدواء والغذاء ووصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في ظل تواطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وناقش الإجتماع عدد من تقارير مدراء المكاتب التنفيذية حول أنشطتها وسير أعمالها .. حيث استمع الإجتماع إلى تقرير مكتب الصناعة والتجارة حول ضبط الأسعار وبيع المواد الغذائية والمشتقات النفطية وسبل التغلب على الأزمة المفتعلة.

واستعرض الإجتماع تقرير مكتب الخدمة المدنية حول مستوى الإنضباط في مختلف المكاتب والمؤسسات .

وفي الإجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي .. أكد المحافظ عوض ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشاد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من إنتصارات في مختلف جبهات الشرف والبطولة وكذا إنجازات القوة الصاروخية في ردع المعتدين .

وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات، أهمها تشكيل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة ضبط الأسعار وكذا متابعة إستمرار تدفق المشتقات النفطية للمحطات وبيعها بالسعر الرسمي وإتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين .

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