محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يطلع على أضرار العدوان بمدينة صعدة القديمة صعدة -سبأ:

اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم على حجم الأضرار التي تعرضت لها مدينة صعدة القديمة جراء إستهدافها المتكرر من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.



وتفقد المحافظ عوض ومعه الفريق الهندسي المكلف من الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية برئاسة مدير مراكز الدراسات والتدريب المعماري بالهيئة المهندس عقيل نصاري أضرار العدوان بالأسواق القديمة والتي أغلقت أبوابها بسبب القصف المستمر لطيران العدوان وأجنحته المختلفة .



كما اطلع محافظ صعدة ومعه مدير فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بصعدة عبده حسن حيوم على مشروع السائلة لتصريف مياه الأمطار لجزء من أحياء مدينة صعدة القديمة.



وتفقدا سير العمل بالمرحلة الثالثة لمشروع رصف حرم سور مدينة صعدة من الجهة الغربية " باب المنصورة " .

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ