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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:15م
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رئيس الوزراء العراقي : 100 مليار دولار خسائر 3 سنوات من الحرب مع (داعش)
[11/نوفمبر/2017]
بغداد – سبأ :
 قدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت كلفة الخسائر الاقتصادية خلال ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات شاسعة في العراق بـأكثر من 100 مليار دولار.

وأكد العبادي في زيارة إلى مدينة كربلاء جنوب بغداد ان "التقييم الآن تضاعف إلى أكثر من 100 مليار دولار، التي هي فقط كلفة التدمير الاقتصادي والبنى التحتية التي سببها احتلال داعش للمدن العراقية".

وكان التنظيم المتشدد قد شن هجوماً واسعاً في العراق في 2014م، استولى خلاله على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

وتمكنت القوات الحكومية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي من استعادة أكثر من 97 في المائة من تلك الأراضي.

وبدأت القوات العراقية السبت هجوماً على آخر جيب للمتشددين في الصحراء الغربية للبلاد على الحدود مع سوريا، حيث يتعرض التنظيم أيضاً لهجوم من القوات السورية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد العشائري بدأت "عملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة".

لكن العبادي أوضح أن العملية التي تقوم بها القوات الأمنية حالياً "ليست في مناطق يسيطر عليها (داعش) بالضرورة، بل هي مناطق صحراوية كبيرة ومفتوحة وتحتاج إلى تطهير".

سبأ
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