محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين إستهداف العدوان للمواطنين والمناطق الآهلة بالسكان صنعاء -سبأ:

أدان مجلس الشورى بشدة إستمرار طيران العدوان بقيادة السعودية في إستهداف المواطنين والمناطق الآهلة بالسكان وآخرها إستهداف حي الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين وتدمير أربعة منازل كليا وتضرر المنازل المجاورة.



واستنكر المجلس في بيان صادر عنه إستهداف تحالف العدوان لتجمع الصيادين بجزيرة البضيع بمديرية اللحية محافظة الحديدة ما أدى إلى إستشهاد ثمانية وإصابة آخرين، وكذا إستهداف منزل مواطن بمديرية رازح بصعدة، وإستشهاد طفلين وامرأة وإصابة أربعة .



وحمل مجلس الشورى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية بإستمرار صمتهم المخزي وتغاضيهم عن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين والذي شجع على مزيد من إستباحة حرمة الدم اليمني.



وأكد البيان أن استمرار قصف العدوان لمساكن المواطنين والمساجد والطرقات والبنية التحتية للبلاد يعكس غطرسة وتخبط تحالف الشر والإجرام بقيادة السعودية، وفشله في تحقيق أي نصر في الجبهات.



كما أكد مجلس الشورى أن إستمرار العدوان والحصار لن يزيد أبناء الشعب اليمني إلا صمودا وتماسكا واستبسالا في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ