محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي العاصمة يطلع على أضرار العدوان بقطاع التلفزيون صنعاء -سبأ:

اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم على حجم الدمار والأضرار التي تعرض لها قطاع التلفزيون" قنوات اليمن وسبأ والإيمان الفضائية" جراء إستهدافه بسلسلة من غارات طيران العدوان.



واستمع جمعان خلال زيارته اليوم لمبنى قناة اليمن من رئيس قطاع التلفزيون عبدالرحمن العابد إلى شرح عن حجم الدمار الذي لحق بالقناة وأقسامها واستوديوهاتها الستة من أصل سبعة وكذا قسم الأخبار والبرامج وغيرها.



وأشاد أمين عام محلي العاصمة بصمود وثبات الكادر الإعلامي والصحفي بقطاع التلفزيون رغم إستمرار طيران العدوان في إستهداف المؤسسات الإعلامية بصورة عامة وقطاع التلفزيون بوجه خاص والتي تعتبر جبهة قوية للصمود والثبات في مواجهة العدوان.



وأكد ضرورة الإهتمام بالمؤسسات الإعلامية وتقديم الدعم اللازم بما يضمن إستمرار صمود وبقاء جبهة الإعلام الرسمي الوطني قوية في مواجهة العدوان ومواصلة دوره التنويري في فضح أكاذيب وافتراءات وإشاعات ومؤامرات إعلام العدوان ومرتزقته الهادفة للنيل من الجبهة الداخلية وشق الصف الوطني.



كما أكد جمعان دعم قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة ووقوفها إلى جانب هذا القطاع الهام وإعادة تأهيل قناة اليمن الفضائية بما يكفل القيام بدورها في نقل الرسالة الإعلامية بالشكل المطلوب.



إلى ذلك زار أمين عام محلي أمانة العاصمة ورئيس قطاع التلفزيون المصور بقناة اليمن نبيل بادي بعد تعرضه لحادثة سقوط أثناء تأديته عمله في إحدى الفعاليات بحديقة السبعين.



واطمئنا خلال الزيارة على سلامة المصور بادي ومستوى تحسن حالته الصحية .. متمنيين له الشفاء العاجل والعودة لعمله.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ