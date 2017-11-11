اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة هانوي – سبأ:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.



وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في فيتنام "أريد الإشارة إلى أن جهودنا لا تضيع هباء، وتجاوزت زيادة التبادل التجاري 35%".



وأكد بوتين أن التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين يبقى بين أولويات السياسة الخارجية الروسية.



من جانبه أكد جين بينغ استعداد بكين تطوير العلاقات مع روسيا .. مشيراً إلى نجاح البلدين في تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في مجال الغاز وصناعة الطائرات.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ