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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:15م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
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  اقتصاد
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
[11/نوفمبر/2017]
هانوي – سبأ:
 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.

وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في فيتنام "أريد الإشارة إلى أن جهودنا لا تضيع هباء، وتجاوزت زيادة التبادل التجاري 35%".

وأكد بوتين أن التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين يبقى بين أولويات السياسة الخارجية الروسية.

من جانبه أكد جين بينغ استعداد بكين تطوير العلاقات مع روسيا .. مشيراً إلى نجاح البلدين في تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في مجال الغاز وصناعة الطائرات.

سبأ
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