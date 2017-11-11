[11/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
استنكر حزب الحوار اليمني تصعيد تحالف العدوان السعودي للحصار وإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية للجمهورية اليمنية.
وأكد حزب الحوار في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء بمثابة حكم بالإعدام على الشعب اليمني ويكشف حقيقة العدوان ومخططاته الإجرامية.
ورحب حزب الحوار بدعوة المجلس السياسي الأعلى للخروج في مسيرة الأثنين المقبل للتنديد بالحصار وإغلاق المنافذ اليمنية.. داعيا قيادات وأعضاء وأنصار حزب الحوار إلى الخروج والمشاركة الفاعلة في هذه التظاهرة.
سبأ