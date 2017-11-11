محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب الحوار يرحب بدعوة السياسي الأعلى ويدعو للمشاركة بمسيرة الاثنين صنعاء -سبأ:

استنكر حزب الحوار اليمني تصعيد تحالف العدوان السعودي للحصار وإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية للجمهورية اليمنية.



وأكد حزب الحوار في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء بمثابة حكم بالإعدام على الشعب اليمني ويكشف حقيقة العدوان ومخططاته الإجرامية.



ورحب حزب الحوار بدعوة المجلس السياسي الأعلى للخروج في مسيرة الأثنين المقبل للتنديد بالحصار وإغلاق المنافذ اليمنية.. داعيا قيادات وأعضاء وأنصار حزب الحوار إلى الخروج والمشاركة الفاعلة في هذه التظاهرة.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ