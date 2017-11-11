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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:15م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
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العدوان السعودي على اليمن
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عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في الخشبة بالضالع
[11/نوفمبر/2017]
الضالع -سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان اليوم عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في الخشبة بمحافظة الضالع.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في الخشبة.
سبأ
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