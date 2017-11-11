محافظ عمران يلتقي الممثل المقيم لمنظمة أوكسفام [11/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:

ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة أوكسفام شين ستيفنون، الأنشطة التي يتم تنفيذها في مجال المياه والعمل الإنساني بالمحافظة.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة أمين فراص إلى خطة منظمتي أوكسفام وكير خلال الفترة القادمة وآلية توسيع أنشطتها في عدد من المديريات.



وفي اللقاء ثمن محافظ عمران جهود منظمتي أوكسفام وكير في إعانة المتضررين والنازحين بالمحافظة ومشاركتها الفاعلة في دعم قطاعي المياه والصحة .



وأعرب عن ثقته في توسيع المنظمة لأنشطتها في الجوانب الصحية والتربوية والتنموية وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار.



فيما أكد ممثل منظمة أوكسفام سعي المنظمة لتقديم الدعم وفق البرامج التي أعدتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.



حضر اللقاء مدراء مكاتب المياه والصرف الصحي والعلاقات العامة ومياه الريف.

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