الجيش الليبي يقتحم مقر نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني [11/نوفمبر/2017] طرابلس – سبأ:

إقتحم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم السبت مقر نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج اقعيم في مدينة بنغازي وحاصرت قواته عقب انسحابها شرق المدينة.



ونقلت وسائل الاعلام الليبية عن مصادر في أركان الجيش الليبي قولها ان "وحدات الجيش اقتحمت مقر فرج اقعيم في رأس المنقار بمنطقة بودزيرة، وسيطرت عليه بالكامل، وصادرت جميع الآليات المتواجدة داخله دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".



واضافت المصادر انه "عقب السيطرة على مقر اقعيم، وردتنا معلومات تفيد بانسحابه مع قواته إلى بلدة برسس" في بلدية توكرة على بعد 60 كم شرق مدينة بنغازي.



ويأتي هذا التطور غداة دعوة وجهها فرج اقعيم الى عدد من القادة العسكريين لاجتماع في بلدة برسس اليوم لتفويض قائد القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة لقيادة الجيش.



وجاءت دعوة اقعيم عقب تعرض مقره ببنغازي الجمعة إلى هجوم بقذائف الهاون أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة تسعة من حراسه.



واتهم اقعيم القيادة العامة للجيش الليبي بالمسئولية عن تنفيذ الهجوم، وأمهل في تصريحات لوسائل إعلام محلية القيادة العامة للجيش 48 ساعة لوضع بوخمادة على رأس قيادة الجيش.



ويعد هجوم الامس الثاني والذي يستهدف اقعيم في أقل من أسبوع بعدما استهدفت سيارة مفخخة موكبه في منطقة سيدي خليفة ببنغازي وأدت إلى مقتل رجل أمن وإصابة أربعة بجروح.



وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد عين في أغسطس الماضي فرج اقعيم الذي تنحدر أصوله من بنغازي نائباً لوزير الداخلية بحكومة الوفاق.



وأثار القرار حفيظة القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر الذي أصدر قراراً بمنع أي مسئول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

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