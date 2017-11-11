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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:15م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
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  عربي ودولي
باكستان تؤكد ان حل القضية الفلسطينية مهم للأمن في الشرق الاوسط
[11/نوفمبر/2017]  إسلام أباد -سبأ:
أكدت باكستان مجددا أن حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية مهم جداً لضمان الأمن الدائم في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم عن المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي قولها خلال مشاركتها في اجتماع للجنة تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في فلسطين التابعة للأمم المتحدة بنيويورك أن بقاء الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني يهدد الأمن في الشرق الأوسط.
وأضافت أن باكستان تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قمع حقوق الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية وتعده عائقاً في طريق السلام بالشرق الأوسط،.
واكدة السفيرة الباكستانية وقوف بلادها بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للعيش بحرية.
سبأ
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