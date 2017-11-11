باكستان تؤكد ان حل القضية الفلسطينية مهم للأمن في الشرق الاوسط [11/نوفمبر/2017] إسلام أباد -سبأ:

أكدت باكستان مجددا أن حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية مهم جداً لضمان الأمن الدائم في الشرق الأوسط.



ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم عن المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي قولها خلال مشاركتها في اجتماع للجنة تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في فلسطين التابعة للأمم المتحدة بنيويورك أن بقاء الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني يهدد الأمن في الشرق الأوسط.

وأضافت أن باكستان تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قمع حقوق الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية وتعده عائقاً في طريق السلام بالشرق الأوسط،.

واكدة السفيرة الباكستانية وقوف بلادها بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للعيش بحرية.

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