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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:15م
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إجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المنظمات الدولية الحكومية
[11/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
عقد بمبنى وزارة الخارجية اليوم الإجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المنظمات الدولية الحكومية العاملة في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء جلال الرويشان.

جرى خلال الإجتماع استعراض الأنشطة والمهام التي تقوم بها الجهات الحكومية لتسهيل أعمال المنظمات الدولية الحكومية العاملة في اليمن وخاصة في المجال الإنساني في ظل الكارثة الإنسانية التي تمر بها الجمهورية اليمنية التي تعد الأسوأ على مستوى العالم, والتي سببها العدوان السعودي الأمريكي.

وناقش الإجتماع آلية التنسيق بين الجهات الحكومية وصولاً للخروج برؤية واضحة وأداء موحد يسهل أعمال المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير حكومية إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المستحقة.

وشدد الإجتماع على أهمية تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال الإنساني بحسب برامجها والإتفاقات الخاصة بها مع الجهات الحكومية والمشاريع المنفذة في مختلف المناطق .

كما استعرض الإجتماع الصعوبات التي تضعها دول العدوان بين الحين والآخر أمام وصول المساعدات الإنسانية, وآخرها إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وسحب السفن من داخل ميناء الحديدة مع تعمد التأخير وعدم منح تصاريح للسفن المحملة بالمواد الغذائية والدوائية بالدخول إلى الميناء .

وتطرق الإجتماع إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لإعداد رؤية للتعامل مع الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان والذي عمل بشكل ممنهج على تدمير كافة البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني، بهدف إيجاد أوضاع معيشية صعبة وإعاقة كل الأعمال الإغاثة التي تقوم بها تلك المنظمات ومضاعفة الكوارث الإنسانية لليمنيين.

سبأ
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