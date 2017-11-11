محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل امين محلي العاصمة يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بصنعاء صنعاء-سبأ:

اطلع أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم على الاضرار الفادحة التي ألحقها طيران العدوان السعودي في المباني ومنازل المواطنين في حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة.



وتعرضت حارة الصعدي مساء أمس لغارات من قبل طيران العدوان أدت إلى أصابه ثمانية مواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر عدد المنازل والمباني المجاورة.



ووجه امين محلي العاصمة الجهات المختصة بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد بسرعة توفير السكن الملائم للأسر المتضررة وتذليل كافة الصعوبات امامهم وتقديم الرعاية والاهتمام بهم.



وجدد جمعان إدانة استمرار المجاز المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني الاعزل كل يوم باستهدافه المتعمد والممنهج للمناطق الآهلة بالسكان ومنازل المواطنين.



وأشار إلى أن هذه الجرائم والمجازر البشعة تضاف إلى سجل جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني منذ أكثر من عامين وثمانية أشهر .



ودعا امين محلي العاصمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقا لمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة، والخروج من حالة الصمت المخزي والمعيب وفتح تحقيق دولي مستقل في كل جرائم العدوان على الشعب اليمني





سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ