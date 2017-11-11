محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيان صادر عن مجلس النواب حول تصعيد العدوان صنعاء -سبأ:

صدر اليوم عن مجلس النواب بيان حول مستجدات التطورات على الساحة اليمنية وإستمرار تصعيد جرائم العدوان على اليمن وخاصة خطواته الأخيرة بإغلاق المنافذ اليمنية جاء فيه :



تابع مجلس النواب ويتابع تطورات الأحداث والجرائم العدوانية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 26 مارس 2015م .



وبهذا الصدد أدان ويدين المجلس ويستنكر بشدة المجازر التي إرتكبها ويرتكبها تحالف العدوان والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والشيوخ والنساء وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وإستهدف البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمنشآت التعليمية والأسواق الشعبية والتجارية.



وقال بيان مجلس النواب "إن هذا العدوان يستهدف اليمنيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً في أي مكان من الأراضي اليمنية على مرأى ومسمع العالم الذي يشاهد كل هذا الإجرام من قبل دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية دون أن يحرك ساكناً أو يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه الشعب اليمني ".



ويؤكد مجلس النواب أن هذه الجرائم المروعة تكشف وحشية هذا العدوان المتجرد من كل القيم والمبادئ الدينية والأعراف الإنسانية والتي يرتكبها بشكل يومي بحق الشعب اليمني، موضحا أن إستمرار الصمت الدولي يشجع دول تحالف العدوان بقيادة السعودية المدعوم أمريكيا على مواصلة إرتكاب جرائمها وهي الجرائم التي لن ولم تسقط بالتقادم.



وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية والخروج عن حالة الصمت المخزي الذي يمثل وصمة عار تلطخ سمعته وهو يشاهد ويسمع ما يرتكب من جرائم إبادة ممنهجة بحق الشعب اليمني وبأسلحة حديثة ومتطورة ومحرمة دولياً من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية .



كما طالبهم بالتحرك الجاد والمسئول للضغط على دول العدوان لإيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي وكذا فتح المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية، والتي أدى إغلاقها إلى حدوث كوارث إنسانية فضيعة جراء نقص الغذاء والدواء وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة ومنها وباء الكوليرا وحالات بيئية مرضية أخرى.



ويرى مجلس النواب أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا وعزيمة وإصرارا على التصدي للعدوان الغاشم الذي يرتكب المجازر وينتهك الحرمات منذ ما يقارب العامين ونيف.



ودعا مجلس النواب أبناء الشعب اليمني إلی رص الصفوف وتوحيد الجهود والإرادة والتماسك والثبات للتصدي لهذه الجرائم التي يشنها المعتدون.



إن مجلس النواب يترحم على الشهداء الذين قضوا في مجازر العدوان .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ولا نامت أعين الجبناء.

[11/نوفمبر/2017]