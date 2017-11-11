[11/نوفمبر/2017]
الحديدة -سبأ:
دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزيزي اليوم حملة توزيع مساعدات غذائية وأدوات نظافة صحية، تنفذها مؤسسة الدكتورة أشواق محرم مقدمة من جمعية المغتربين اليمنيين في بريطانيا.
وفي التدشين أشاد الوكيل العزعزي بالمبادرات الإنسانية .. مثمنا دور المؤسسة في البحث على المساعدات واستهداف الفئات الأشد فقرا.
فيما ذكرت رئيسة المؤسسة الدكتورة أشواق محرم أن الحملة تستهدف ٨٠٠ شخص من النازحين بمدينة الحديدة ومنطقة الأحواض ومستشفى دار السلام والسجن المركزي ودار الإيواء.
حضر التدشين أمين محلي مديرية الحوك علي باري جرب ومنسق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمديرية عبد الله باشا.
سبأ