عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فتاة في الخليل ويغلق الحرم الابراهيمي الخليل - سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتاة فلسطينية على حاجز أبو الريش في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة تزامنا مع اغلاقها جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي أمام المصلين.



وذكرت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز وفي محيط ومتنزه الحرم الإبراهيمي، اعتقلت فتاة (19 عاما) لم تعرف هويتها حتى إعداد هذا الخبر، ونقلتها إلى مركز شرطة الاحتلال في محيط الحرم.



وأوضح مدير ورئيس سدنة الحرم الإبراهيمي في الخليل حفظي أبو اسنينة ، أن سلطات الاحتلال أعلنت محيط الحرم الإبراهيمي منطقه عسكرية، وأغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف، بوجه المسلمين عقب أداء المصلين المسلمين شعائر صلاة عصر أمس، واستمر الإغلاق إلى اليوم.



واستنكر ابو اسنينة، قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي، أمام المصلين، قائلا إن إغلاق الحرم الإبراهيمي وتقسيمه والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية جنود الاحتلال "يعتبر مساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية المجمع عليها في العالم والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة".



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق اليوم أربعة فلسطينيين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ