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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:19:00م
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  اقتصاد
مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة تؤكد إلتزامها بتعزيز المنافسة ومحاربة الإحتكار
[11/نوفمبر/2017]
برازيليا سيتي – سبأ :
أكدت مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة والتي تضم البرازيل روسيا والهند والصين وجنوب افريقيا إلتزامها بتعزيز المنافسة ومحاربة الإحتكار.

واصدر أعضاء بريكس في ختام اعمال المؤتمر الخامس للمنافسة الدولية بياناً مشتركاً تعهدوا فيه بالاستمرار في بذل جهود لتطبيق السياسات والممارسات التي تشجع المنافسة.

وضم التجمع والذي نظمه المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي للبرازيل مسؤولين وخبراء من بريكس ودول أخرى.

وقال رئيس المجلس ألكسندر باريتو في تصريحات صحافية انه "بالإضافة إلى مناقشات ذات طبيعة أكاديمية وموضوعات محل اهتمام لسياسات المنافسة، قدمنا اقتراحات ملموسة ستساعد في التعاون خلال الأعوام القادمة".

وأضاف المسئول "سنتبادل المعلومات التي ستساعد السلطات المعنية في مجال المنافسة في عملهم اليومي والذي سينعكس في خدمات أفضل في دولهم ولشعوبهم".

وعقدت المؤتمرات السابقة في روسيا عام 2009م والصين عام 2011م والهند عام 2013م وجنوب إفريقيا عام 2015م.

سبأ
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