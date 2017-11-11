محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بالتوجيه المعنوي للمرشدين والموجهين والصحفيين العسكريين صنعاء -سبأ:

عقد بصنعاء اليوم إجتماع ضم عدد من الموجهين والمرشدين والضباط والصحفيين والإعلاميين العسكريين.



وفي الإجتماع أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى المهدي إلى أن أوراق العدوان تكشفت واتضحت الأهداف الحقيقية له وأن الشعارات التي كان يسوقها لتبرير عدوانه أصبحت مكشوفة لدى أبناء الشعب اليمني والعالم أجمع.



وأوضح أن التضليل الإعلامي لتحالف العدوان بقيادة السعودية ما هو إلا محاولات لتغطية جرائمه بحق الشعب اليمني بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وكذا لتغطية هزائمه وانتكاساته التي يتعرض لها بفضل صمود وثبات الشعب اليمني في مختلف الجبهات وللتستر على الحقائق المؤلمة التي تحققها الصواريخ الباليستية ومحاولات يائسة منهم للحفاظ على الروح المعنوية لمقاتليهم.



ولفت العميد المهدي إلى العدوان يسعى إلى إيجاد وتسويق حجج ومبررات واهية لارتكاب مزيد من الجرائم والدمار وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية .



وحذر قوى العدوان وفي المقدمة النظام السعودي من مغبة الاستمرار في عدوانهم وقتلهم وحصارهم للشعب اليمني .. مؤكد أن القوات المسلحة لديها من القدرات والإمكانيات ما ترد به للدفاع عن الشعب اليمني وأن كل الخيارات مفتوحة في مواجهة العدوان والغزاة والمرتزقة طالما استمر العدوان.



وألقيت كلمات من قبل الدكتور عبدالله الحوثي والدكتور عدنان الجنيد والدكتور عبدالإله المهدي والشيخ إبراهيم الجلال .. أكدت ضرورة تضافر الجهود والثبات وشحذ الهمم وبث روح الثقة في نفوس المقاتلين وأبناء الشعب.



كما أكدت أن العدوان بقيادة السعودية يمر بمرحلة من التخبط بإدراكه أنه في مستنقع يهدد وجوده، أما الشعب اليمني فهو مدافع عن الوطن وليس لديه ما يخسره كون الوطن يستحق من كل أبناءه تقديم الغالي والنفيس في الذود عنه وترسيخ أمنه وإستقراره.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ