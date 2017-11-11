عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وفاة جندي وإصابة خمسة آخرين قرب مدينة بعلبك شمال شرق لبنان بيروت – سبأ :

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت عن وفاة جندي متأثراً بإصابته واصابة خمسة آخرين بجروح إثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين قرب بعلبك شمال شرق لبنان.



وقال الجيش اللبناني في بيان له له إن "أحد العسكريين توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء تعرض دورية تابعة للجيش في منطقة دار الواسعة قرب مدينة بعلبك شمال شرق البلاد، لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين".



ولفت البيان إلى أن "تعزيزات قوى الجيش وصلت المنطقة، كما وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص".



وأعلن الجيش اللبناني في بيان سابق أن "وحدات من فوج المغاوير قامت بعمليات دهم وملاحقة مطلوبين في منطقة دار الواسعة - البقاع، حيث ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية".

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ