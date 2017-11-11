محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يطمئن على صحة الطفل بشير الناجي الوحيد من مجزرة حجة الحديدة-سبأ:

اطمأن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي ورئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل اليوم، على الوضع الصحي للطفل بشير الناجي الوحيد من أسرة حمدي الجماعي الذي استهدف طيران العدوان منزلهم بمنطقة هران بحجة بسلسلة غارات.



واستمع الوكيل العزعزي ومعه مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة آمال معجم، من نائب رئيس الهيئة الدكتور أحمد أحمد معجم والأطباء إلى شرح عن حالة الطفل الصحية والتدخلات التي تمت لإنقاذه.



حيث أشاروا إلى أن حالة الطفل بشير الجماعي حرجة بسبب تعرضه لعدة كسور وتهشم في الجمجمة جراء قصف طيران العدوان، كما انه يعاني من رضوض ويحتاج إلى معالجة مستمرة حتى يتجاوز مرحلة الخطر.



وندد وكيل المحافظة ومرافقوه بوحشية العدوان واستمراره في استهداف منازل المواطنين في مختلف المحافظات وارتكاب المجازر المروعة التي يندى لها جبين الإنسانية.



وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسرعة إيقاف العدوان وإنهاء الحصار الجائر البري والبحري والجوي، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العدوان في اليمن.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ