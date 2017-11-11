عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سورية : التصويت لمشروع القرار الخاص بالجولان رسالة بأن الاحتلال الاسرائيلي مرفوض نيويورك – سبأ :

أكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن تصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) لصالح مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل وجه رسالة الى كيان الاحتلال بأن احتلاله للجولان السوري أمر مرفوض وينتهك مبادئ القانون الدولي.



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم عن الجعفري قوله في بيان خلال مناقشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار “نشكر جميع الوفود التي صوتت اليوم لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بالبندين 53 و54 بما في ذلك مشروع القرار المعنون الجولان السوري المحتل”.



واعتبر أن تصويت الأعضاء لصالح مشروع القرار باستثناء وفدين فقط خير دليل على أن عمل هذه اللجنة هو "عمل نبيل".



وأوضح الجعفري أن الدول الأعضاء من خلال تأييدها الواسع لهذه القرارات وجهت رسالة لا لبس فيها إلى "إسرائيل" التي تسمى باللغة القانونية تحت قبة الأمم المتحدة "السلطة القائمة بالاحتلال" مفادها بأن احتلالها للجولان السوري أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي .



واضاف "كما تضمنت هذه الرسالة بكل جلاء مطالبة "إسرائيل" بضرورة إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة وأن تتوقف فوراً عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ