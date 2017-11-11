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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:19:00م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
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  محلي
تدشين امتحانات القبول في المعهد الصناعي بمحافظة عمران
[11/نوفمبر/2017]
عمران -سبأ:
دشن مديرمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عمران أمين الديدي اليوم اختبارات القبول في المعهد الصناعي والتقني بعمران للعام الدراسي 2017 ـ 2018م.

واستمع مدير المكتب من عميد المعهد محمد غماري إلى شرح عن آلية القبول للالتحاق بالمعهد وعملية الاختبارات ،مشيرا إلى أنه سيتم قبول 90 طالب موزعين على أقسام التحكم الصناعي والكهرباء والهيدروليك بواقع 30 طالب لكل قسم .

ولفت إلى انه تم البدء بقسم التحكم الصناعي وتأجيل بقية الأقسام حتى يكتمل العدد المطلوبة من الملتحقين بهذه الأقسام.

و حث مدير التعليم الفني على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب، مؤكدا حرص المكتب على متابعة ومراقبة سير الامتحانات في المعهد لضمان نجاحها وفق الإجراءات واللوائح المتبعة بالتعليم الفني والتدريب المهني .

سبأ
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