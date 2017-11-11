محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات القبول في المعهد الصناعي بمحافظة عمران عمران -سبأ:

دشن مديرمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عمران أمين الديدي اليوم اختبارات القبول في المعهد الصناعي والتقني بعمران للعام الدراسي 2017 ـ 2018م.



واستمع مدير المكتب من عميد المعهد محمد غماري إلى شرح عن آلية القبول للالتحاق بالمعهد وعملية الاختبارات ،مشيرا إلى أنه سيتم قبول 90 طالب موزعين على أقسام التحكم الصناعي والكهرباء والهيدروليك بواقع 30 طالب لكل قسم .



ولفت إلى انه تم البدء بقسم التحكم الصناعي وتأجيل بقية الأقسام حتى يكتمل العدد المطلوبة من الملتحقين بهذه الأقسام.



و حث مدير التعليم الفني على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب، مؤكدا حرص المكتب على متابعة ومراقبة سير الامتحانات في المعهد لضمان نجاحها وفق الإجراءات واللوائح المتبعة بالتعليم الفني والتدريب المهني .

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ