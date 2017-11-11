محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية الهندسة بجامعة ذمار تحتفل بتخرج 117 مهندسا من قسم الهندسة المدنية ذمار -سبأ:

احتفلت كلية الهندسة بجامعة ذمار اليوم بتخريج دفعة " الوفاء للشهداء والبالغة 117 مهندسا من قسم الهندسة المدنية.



وفي الحفل الذي حضره وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد محمد عبدالرزاق، اكد رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري اهمية تخريج هذه الدفعة في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة في المجال الهندسي.



وحث الخريجين الى المساهمة في خدمة وطنهم من خلال المشاركة في إعادة اعمار ما خلفه العدوان السعودي الامريكي من خراب ودمار بعد مرحلة كسر هذا العدوان المتواصل على الوطن .



وفي كلمة الخرجين عبر المهندس محمد يحيى الخالدي عن شكر وتقدير منتسبي دفعة الوفاء للشهداء لعمادة الكلية ورئاسة قسم الهندسة المدنية وأعضاء هيئة التدريس في الكلية على ما بذلوه من جهود معهم على مدى خمس سنوات من اجل الوصول الى هذا اليوم الذي يقف هو وزملائه الخريجين على عتبات التخرج رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وفي ختام الحفل الذي تخلله عدد من الفقرات الفنية وعرض مسرحي، كرم الوكيلين الجبين وعبدالرزاق ورئيس جامعة ذمار الطلاب الخريجين بالشهادات التقديرية.



حضر الحفل عميد كلية الهندسة الدكتور محمد الحيفي ومدير مكتب التربية احمد الوشلي ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء خالد عمران ورئيس قسم الهندسة المدنية بالكلية الدكتور فؤاد الجرموزي وجمع كبير من اولياء الخرجين .

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ