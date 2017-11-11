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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:19:00م
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  رياضة
فريق أوكلاهوما يفوز على كليبرز في دوري السلة الامريكي
[11/نوفمبر/2017]
واشنطن -سبأ :
فاز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه المتعثر لوس انجليس كليبرز 120-111 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

يأتي هذا الفوز بفضل 42 نقطة من اللاعب بول جورج، وهو أعلى معدل له هذا الموسم،كما

أسهم راسل وستبروك في فوز فريقه بإحراز 22 نقطة وتمرير ثماني كرات حاسمة لزملائه ليحقق أوكلاهوما فوزه الأول بعد أربع هزائم متتالية.

وكان لو وليامز أفضل مسجلي كليبرز برصيد 35 نقطة وهو أعلى معدل له في الموسم الحالي بينما أضاف زميله بليك جريفين 17 نقطة وهو نفس عدد النقاط الذي أحرزه أوستن ريفرز للفريق المهزوم أيضا.

وهذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لكليبرز والسادسة له في سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى ورغم إصابة نجمه كايري ايرفينج فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه تشارلوت هورنتس 90-87. وخرج ايرفينج من المباراة مصابا بعد سقوطه اثر دفعة من زميله آرون بينز بعد مرور دقيقتين فقط من زمن المباراة.

لكن أصحاب الأرض نجحوا بعد ذلك في قلب تأخرهم بفارق 18 نقطة في النصف الثاني من المباراة وتحقيق الانتصار 11 على التوالي.

وفي مباريات أخرى فاز أنديانا بيسرز خارج ملعبه على شيكاجو بولز 105-87 وعلى أرضه وأمام جمهوره فاز ديترويت بيتسونز على أتلانتا هوكس 111-104.

سبأ
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