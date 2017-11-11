[11/نوفمبر/2017]
عمران-سبأ:
نظم ملتقى الطالب الجامعي بكلية المجتمع بعمران اليوم حفل تكريمي طلاب وطالبات أوائل الأقسام والدفع للعام الدراسي 2016- 2017م .
وفي حفل التكريم الذي حضره مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني أمين الديدي .. أكد عميد كلية المجتمع الدكتور محمد النقيب إهتمام الكلية بالعملية التعليمية الأكاديمية والحرص على تطويرها لمواكبة متطلبات سوق العمل من المهارات الفنية والتقنية.
وأشار إلى أن الكلية هذا العام بدأت بالتنسيق لتدشين البكالوريوس التقني بقسمي تكنولوجيا المعلومات وبرمجه الحاسوب وإدارة المكاتب والسكرتارية لأول مرة بالكلية .. معتبرا ذلك بداية الطريق لحياة علمية أفضل للطلاب الملتحقين في هذه التخصصات.
فيما أشارت كلمتا ملتقى الطالب الجامعي والخريجين إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم المهني والتقني .. وأشادا بجهود إدارة الكلية وطاقمها الأكاديمي والإداري وما يبذلونه من جهود في سبيل الإرتقاء بالتعليم الفني والمهني.
وتم خلال الحفل فقرات فنية وقصيدة شعرية ومسرحية، فيما تم تكريم الثلاثة الطلاب الأوائل في أقسام الكلية بالشهادات التقديرية.
سبأ