عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ستة اشخاص في هجومين لطالبان بأفغانستان كابول -سبأ :

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حادثين منفصلين في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، وإقليم هلمند.



وقال متحدث باسم حاكم الاقليم، محمد عارف نوري في تصريح له اليوم إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب



اثنان آخران في نقطة تفتيش مدينة غزني" مضيفا أن رجل شرطة آخر قتل بمنطقة أندار.



وفي حادث آخر، قتل مدني، عندما أطلق من يشتبه أنهم من عناصر طالبان



صاروخا على منزل مدنيين بمنطقة ديهياك، بإقليم غزني.



وكان مسلحو طالبان قد هاجموا نقاط تفتيش بمنطقة "أندار" ومدينة غزني، عاصمة الاقليم الذي يحمل نفس الاسم.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ