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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:19:00م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
أكثر من 625 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار 
بلغت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر 625 مليوناً و233 ألف دولار.
السنغال تتأهل لمونديال روسيا لكرة القدم 2018
تأهل المنتخب السنغالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على مضيفه الجنوب افريقي 2-صفر في بولكواني في مباراة معادة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
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  عربي ودولي
مقتل ستة اشخاص في هجومين لطالبان بأفغانستان
[11/نوفمبر/2017]
كابول -سبأ :
لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حادثين منفصلين في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، وإقليم هلمند.

وقال متحدث باسم حاكم الاقليم، محمد عارف نوري في تصريح له اليوم إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب

اثنان آخران في نقطة تفتيش مدينة غزني" مضيفا أن رجل شرطة آخر قتل بمنطقة أندار.

وفي حادث آخر، قتل مدني، عندما أطلق من يشتبه أنهم من عناصر طالبان

صاروخا على منزل مدنيين بمنطقة ديهياك، بإقليم غزني.

وكان مسلحو طالبان قد هاجموا نقاط تفتيش بمنطقة "أندار" ومدينة غزني، عاصمة الاقليم الذي يحمل نفس الاسم.

سبأ
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