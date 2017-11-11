تدشين المسح الزراعي لأشجار البن بمديرية برع بالحديدة [11/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

دشنت جمعية أبناء برع التعاونية الزراعية اليوم المسح الزراعي لأشجار البن ومشروع تدريب المزارعات على الطرق الحديثة لتحسين جودة البن بمديرية برع بمحافظة الحديدة.



يهدف المسح الذي ينفذ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي - الجهاز المركزي للاحصاء- ووزارة الزراعة والري بدعم من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة، إلى إيجاد إحصائية دقيقة لعدد أشجار البن في المديرية.



كما يهدف إلى عمل استبيان للممارسات الزراعية في زراعة البن وتحليلها ووضع التدابير والحلول والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين الجودة لمحصول البن ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين.



وخلال التدشين الذي حضره مدير عام التسويق الزراعي بوزارة الزراعة عدنان حاشد ومدير عام الإحصاء بالمحافظة تميم الدبعي، أوضح رئيس الجمعية عبد الرقيب الأهدل أن 16 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى مشرف مركزي سيتولون على مدى شهر تنفيذ المسح في كافة عزل المديرية.



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المسح هو إعداد قاعدة بيانات عن أحوال ووضع المزارع وأشجار البن لوضع السياسات المستقبلية لتطوير زراعة وجني المحصول وتحسين المستوى المعيشي لمزارعي البن بالمديرية.



ولفت الأهدل إلى أن مشروع تدريب المزارعات الذي يرافق أعمال المسح يهدف على مدى 18 يوما إلى تدريب أكثر من 100 مزارعة على الطرق الحديثة في زراعة وجني وتجفيف محصول البن لتحسين جودة البن البرعي وتأهيله للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وفقا للمواصفات العالمية ورفع الإنتاج والعائد الاقتصادي.



حضر التدشين ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبد الحميد الحرازي وعضو المجلس المحلي بالمديرية عبد الله منصور وأمين عام الجمعية يحيى محمد صغير.

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