|
طيران العدوان يواصل شن غاراته على العاصمة صنعاء
[11/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ظهر اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات عنيفة على منطقة العرضي في باب اليمن وكلية الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منطقة الحفا بمديرية السبعين بغارة عنيفة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .. لافتا إلى أن طيران العدوان حلق بكثافة على علو منخفض في سماء العاصمة.
سبأ