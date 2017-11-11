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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 03:46:28م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
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  محلي
طيران العدوان يواصل شن غاراته على العاصمة صنعاء
[11/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ظهر اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات عنيفة على منطقة العرضي في باب اليمن وكلية الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منطقة الحفا بمديرية السبعين بغارة عنيفة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .. لافتا إلى أن طيران العدوان حلق بكثافة على علو منخفض في سماء العاصمة.
سبأ
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