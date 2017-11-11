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الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة
[11/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة.

جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج، مناقشة الأوضاع في المحافظة وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار.

ورحب الرئيس الصماد بأعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة والحاضرين جميعا .. معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس النواب من أبناء محافظة الحديدة.

وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى أعضاء الكتلة البرلمانية على تكاتف الجهود  لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتعزيز الأدوار من خلال النزول الميداني كلاً في دائرته للعمل بين أوساط المجتمع وتلمس همومهم والحشد لرفد جبهات الشرف والبطولة.

 وقال " لابد من توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وأن يكون هناك دور فعال لكم كأعضاء مجلس النواب لكونكم أعرف بمناطقكم ويجب أن يكون دوركم بارزا كما عهدناكم بمواقفكم الوطنية الثابتة ثبات الجبال الرواسي ".

كما حث الرئيس الصماد على ضرورة إستمرار اللقاءات بين قيادة المحافظة والجهات المعنية وأعضاء البرلمان .

وأبدى استعداده الكامل لتذليل الصعوبات بما يمكن أعضاء مجلس النواب من القيام بمهامهم في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب اليمني وخصوصاً المؤامرة الكبيرة التي يحيكها العدو ضد محافظة الحديدة كونها شريان اليمن النابض.

فيما أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى  الدكتور قاسم لبوزة حرص المجلس على أن تكون العلاقة بين مؤسسات الدولة علاقة تكاملية.. منوها بصمود وثبات أعضاء البرلمان من أبناء الحديدة في وجه العدوان الذي يسعى لتفكيك المجتمع اليمني.

وأشار إلى النماذج التي قدمها العدوان عبر مرتزقته في المناطق التي يسيطر عليها وأصبح كل شارع يحكمه عصابة.

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية عن الكتلة البرلمانية من أبناء الحديدة .. لافتا إلى أن  المحافظة مثلت إرادة صلبة أمام كل المغريات وتحملت المخاطر من أجل الوطن وكرامة اليمنيين  بروح وطنية قل نظيرها.

بدورهم تطرق أعضاء الكتلة البرلمانية لأبناء محافظة الحديدة إلى الدور الذي سيقومون به.. مؤكدين أنهم في جبهة الحديدة البرلمانية سيكونوا حصناً منيعاً أمام كل المطامع التي يحلم بها العدو وسيكونوا أيضا رديفا للأمن والجيش واللجان الشعبية في القيام بمهامهم وواجبهم الوطني.

 حضر اللقاء عضو المكتب السياسي لأنصار الله حسين العزي وعدد من وكلاء المحافظة ومدير الأمن بمحافظة الحديدة ونائب مدير الأمن ومشائخ ووجهاء من محافظة الحديدة، ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب الرئاسة قاسم الحوثي.
سبأ
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