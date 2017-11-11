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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 01:58:00م
الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.
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الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة
[11/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بأمانة العاصمة والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أربعة منازل بالكامل وتضرر المنازل المجاورة.

واطلع الرئيس الصماد على حجم الأضرار التي خلفها الإستهداف المتعمد والممنهج لطيران تحالف العدوان للمنطقة الآهلة بالسكان وإمعانه في إستمرار إرتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.

ووجه السلطة المحلية بأمانة العاصمة بوضع المعالجات العاجلة لتسكين الأسر المتضررة ورعايتهم، كما وجه أمين العاصمة والوكلاء المعنيين بتفقد ورعاية الأسر المتضررة .

وأكد أن هذا الإستهداف يعبر عن وحشية تحالف العدوان بقيادة السعودية التي إرتمت في أحضان أمريكا وإسرائيل.
وقال" هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وهي دليل فشلهم وإسقاطهم في ميادين القتال، وهذه تعطي للشعب مشروعية حق الرد على العدوان بأي وسيلة يستطيع من خلالها إيصال صوته وبطشه بالنظام السعودي ومن يقف في صفه ".
سبأ
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