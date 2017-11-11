محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المدير التنفيذي لليونيسف : إغلاق موانئ ومطارات اليمن يفاقم حالة هي كارثية بالفعل







قال المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف أنتوني ليك : " إن إغلاق جميع الموانئ والمطارات في اليمن يفاقم حالة هي كارثية بالفعل.



وأوضح المدير التنفيذي لليونيسف في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن نحو 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم .



و أضاف قائلاً : " واحتمال أن يمتد هذا الوضع ليشمل عشرات الآلاف من الأطفال الآخرين ، ما يعني عشرات الآلاف من الكوارث على المستوى الشخصي للأطفال وللأهل المفجوعين، هو أمر غير إنساني على الإطلاق " .



وأشار أنتوني ليك إلى أن الأطفال ليسوا مسؤولين عن الصراعات أو المذابح التي يقوم بها البالغون ولكنهم أول ضحاياها .



سبأ [11/نوفمبر/2017] نيويورك - سبأ:سبأ