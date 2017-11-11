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أمين محلي العاصمة يكرم معدي و مقدمي برنامج الأطفال الإذاعي ''الكوفية الخضراء''
[11/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



كرم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان معدي و مقدمي برنامج الأطفال " الكوفية الخضراء " الذي يبث على إذاعة برق FM .

و في الحفل الذي نظمته الإذاعة بحضور عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين والتربويين أشار جمعان إلى أهمية تشجيع وتبني مواهب الأطفال وتقديم الدعم اللازم لتنمية قدراتهم ومواهبهم .

وأوضح أن مثل هذه البرامج الإذاعية والتلفزيونية تساعد الأطفال على إبراز مواهبهم وقدراتهم المتنوعة من خلال اهتمامها بشئونهم وقضاياهم ، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بالأمانة بدعم ورعاية الأنشطة والبرامج التي تشجع الأطفال وتساعدهم على تطوير قدراتهم ومواهبهم.
ودعا أمين محلي العاصمة كافة المنظمات والمؤسسات والمبادرات المعنية برعاية والدفاع عن حقوق الأطفال إلى تقديم الرعاية والدعم لمثل هذه البرامج .

تخلل الحفل عدد من الأناشيد والفقرات الفنية والشعرية قدمتها أطفال وزهرات مواهب الوحدة نالت الاستحسان .
يذكر أن برنامج الكوفية الخضراء يعد من أبرز البرامج الإذاعية المهتمة بشؤون وقضايا وحقوق ومواهب الأطفال.

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