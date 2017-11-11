محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح و العتاد صنعاء - سبأ :

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته ،وقصفت المدفعية تجمعاتهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية استهدفت مرتزقة الجيش السعودي في التبة البيضاء وسلاطح بمنطقة نجران أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم .



كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في احد الموقع بالشرفة،وقصفت تجمعات آخرى قي مرتفعات رجلا والمخروق ،وتم قنص جنديين سعوديين في موقع الضبعة .



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في قلل الشيباني بمنطقة عسير ،وتم استهداف تجمعات وتحصينات أخرى للجنود خلف موقع المسيال ،وقنص مرتزق قبالة منفذ علب.



في جيزان استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع البحطيط .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش و اللجان صدوا محاولة تسلل للمرتزقة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،واستهدفوا



تجمع أفراد وآليات للمرتزقة غرب المديرية أسفر عن عشرات الجرحى و فرار من تبقى منهم .



وتمكن أبطال الجيش و اللجان من كسر زحفين واسعين لمرتزقة العدوان باتجاه جبل القعوص والمفاليس بمديرية حيفان نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر الإمام وخلف جبل الشبكة في مديرية ذباب ،وتجمعات أخرى في معسكر الإمام بالمديرية، وتم قصف المرتزقة في المفاليس بحيفان



وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة خلال عملية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في التبة السوداء في نهم ،ومصرع القيادي المنافق زيد البرح قائد الكتيبة الخامسة للواء 314 وعشرات المرتزقة خلال عملية زحف لهم على منطقة الحول .



فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في الحول ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و تم قنص مرتزقين بالمنطقة نفسها ، وقنص ثلاثة آخرين في مناطق متفرقة بتعز .



وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش و اللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة في وقز بمديرية المصلوب في الجوف وكبدوهم خسائر فادحة ،وعملية هجومية أخرى للجيش استهدفت مواقع المرتزقة في تبتي الجروف والقناصين ووادي شواق بمديرية الغيل .



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال تفجير آليتين لهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف .



في البيضاء كسر أبطال الجيش واللجان محاولة تقدم للمرتزقة بمديرية ذي ناعم ما أدى سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم ،كما استهدفوا تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب في لحج .



ووفقا للمصدر قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة جنوب وغرب تبة المطار في مأرب ، في حين لقي ثلاثة مرتزقة مصرعهم في مديرية صرواح .



كما استهدفت المدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي .

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ