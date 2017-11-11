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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:47:36م
استشهاد وإصابة 31 مواطناً بأمانة العاصمة و محافظتي الحديدة وصعدة
استشهد وأًصيب 31 مواطناً بينهم أطفال في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وصعدة خلال الساعات الماضية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي .
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استشهاد وإصابة 31 مواطناً بأمانة العاصمة و محافظتي الحديدة وصعدة
[11/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :



استشهد وأًصيب 31 مواطناً بينهم أطفال في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وصعدة خلال الساعات الماضية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على تجمع للصيادين في جزيرة البضيع بمديرية اللحية محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم وإصابة ثمانية آخرين .

وأكد المصدر إصابة ثمانية مواطنين وتدمير أربعة منازل وتضرر عدد من المنازل المجاورة جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا حي الصعدي بمنطقة العرضي في باب اليمن بصنعاء القديمة .

واستشهد طفلان وامرأة وأصيب أربعة مواطنين آخرين جراء غارات طيران العدوان التي استهدفت منزل مواطن في منطقة بني صياح بمديرية رازح في محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز و سبع غارات على مناطق الفرع و البقع وخليقا بمديرية كتاف ، كما شن غارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية و تعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وحسب المصدر شن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على منطقة عيال محمد بمديرية نهم و غارتين على الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على الشرفة والطلعة في نجران و غارتين على الربوعة في عسير .

سبأ
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