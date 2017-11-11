عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش العراقي يطلق عملية أمنية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوه غربي العراق بغداد – سبأ :

أعلن الجيش العراقي اليوم السبت انطلاق عملية عسكرية لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة غرب محافظة الأنبار غربي العراق .



وقال الجيش في بيان أن قوات عراقية مشتركة شرعت اليوم بعملية واسعه لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة ضمن المرحلة الاولى من عمليات تطهير الجزيرة واعالي الفرات من تنظيم داعش الإرهابي ,موضحا أن تفاصيل العملية سوف تعلن لاحقا .



يشار إلى أن قضاء راوه وناحية الرمانه يقعان في غرب محافظة الأنبار غربي العراق , وباستعادتهما من قبل القوات العراقية ,يكون تنظيم داعش الارهابي داعش قد خسر جميع مواقعه المهمة في العراق .

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ