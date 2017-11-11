عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل امانو: إيران تخضع لنظام تحقق نووي الأكثر قوة في العالم نيويورك – سبأ :

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، ان ايران تخضع لنظام تحقق نووي يعد الأكثر قوة في العالم.



واضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس، ان مفتشي الوكالة وسعوا إمكانية الوصول إلى المواقع، ولديهم المزيد من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو أصغر مما كان عليه قبل بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة".



وبشأن كوريا الشمالية، أعرب أمانو عن قلقه الشديد إزاء البرنامج النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وحثها على الامتثال التام لالتزاماتها بموجب كافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



ودعا كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة.





سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ