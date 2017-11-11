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آخر تحديث: السبت، 11 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:47:36م
استشهاد وإصابة 31 مواطناً بأمانة العاصمة و محافظتي الحديدة وصعدة
استشهد وأًصيب 31 مواطناً بينهم أطفال في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وصعدة خلال الساعات الماضية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي .
كوريا الجنوبية وأميركا تجريان تدريبات عسكرية واسعةً
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات عسكرية نادرة مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
أكثر من 625 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار 
بلغت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر 625 مليوناً و233 ألف دولار.
السنغال تتأهل لمونديال روسيا لكرة القدم 2018
تأهل المنتخب السنغالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على مضيفه الجنوب افريقي 2-صفر في بولكواني في مباراة معادة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
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  عربي ودولي
امانو: إيران تخضع لنظام تحقق نووي الأكثر قوة في العالم
[11/نوفمبر/2017]
نيويورك – سبأ :
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، ان ايران تخضع لنظام تحقق نووي يعد الأكثر قوة في العالم.

واضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس، ان مفتشي الوكالة وسعوا إمكانية الوصول إلى المواقع، ولديهم المزيد من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو أصغر مما كان عليه قبل بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة".

وبشأن كوريا الشمالية، أعرب أمانو عن قلقه الشديد إزاء البرنامج النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وحثها على الامتثال التام لالتزاماتها بموجب كافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة.


سبأ
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