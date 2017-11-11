محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة ثمانية مواطنين وتدمير أربعة منازل بغارات طيران العدوان في صنعاء القديمة صنعاء - سبأ :

أصيب ثمانية مواطنين ودمرت أربعة منازل جراء غارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة باب اليمن بمديرية صنعاء القديمة بالعاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحدى غارات طيران العدوان استهدفت منازل المواطنين في حارة الصعدي خلف جامع الشهداء منطقة العرضي في باب اليمن الآهلة بالسكان ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين وتدمير أربعة منازل كلياً وتضرر عدد من المنازل المجاورة .



وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف الأحياء السكنية وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين وثمانية أشهر.



واستنكر المصدر صمت المجتمع الدولي المخزي والمعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ [11/نوفمبر/2017]سبأ